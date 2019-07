Nij fers 'MORTLAKE' fan de Dichter fan Fryslân

MORTLAKE (1)



*

In flesfol wetter. In hompe bôle. Genôch

foar de oertocht fan in oere as wat

de oseaan oer. De dream en gean, djip

ferstutsen, ûnder yn it gestel fan

in Boeing, op nei Ingelân. De himelfeart.

In skodzjen en beevjen it oangean fan

motoaren, in leven like fûl as

de langst en wurdt foarby de honger,

de terreur, al datjinge datsto dysels

betocht hiest, de blauwe oeren troch.

*

Boppe dyn holle, in laach heger, waard

muzyk lústere, in film sjoen of apt

mei it thúsfront, sa'tsto dat dy sels

foarsteld hiest, in snein, kuierjend oer

London Bridge, sizzend: 'k Ommeroan.

De huver. De skrik. De leabrekkende

luchtsek. Klap. It omraken nei siken

gapjende lichem, it hert fan kjeld

beset, neigeraden datsto tichteroan

de himel kaamst, it wurd ferongeljend.

*

Heech boppe Mortlake klapte in bestean

nei ûnderen, te pletter njonken

de gjalp fan in sinnebaaiend famke

yn in English Garden. De rûnom

opstowende dowen. Hoe't fan in dream,

yn de nok fan simmer, oars net bleau

as in gat yn it grint. Do, Ikarus' broer,

in man sûnder namme, sûnder lân,

mar yn al syn anonimiteit lykwols

in tel wrâldferneamd. Gods wrede scam.

©Eeltsje Hettinga

1) 'Mortlake', skreaun n.o.f. fan in berjocht yn it NRC oer de fal fan in ferstekkeling út it lâningsgestel fan in fleanmasine dy't op wei wie fan Kenia (Mombassa) nei Londen.