Maarten van der Weijden hat fan syn opbringst goed 6,1 miljoen oermakke

Maarten van der Weijden liet tongersdei fia syn sosjale media witte dat hy de earste trije oerboekingen dien hat fan de opbrengst dy't hy byinoar swommen hat mei syn Swimalvestêdetocht. Byinoar hat hy goed 6,1 miljoen euro oermakke. Dêrfan giet goed 4,4 miljoen euro nei stichting KWF Kankerbestrijding, mear as 1,1 miljoen nei Stichting Kinderen Kankervrij en hast 560.000 euro nei Stichting Roparun, in estafetteloop wêrmei't der jild sammele wurdt om it libben fan minsken mei kanker wat nofliker te meitsjen.