Komt de basisskoalle fan Tytsjerk mei in doarpssintrum ûnder ien dak?

Nei de fúzje binne de basisskoallen OB Master Fennemaskoalle en CBS It Lemieren fierder gien ûnder de namme De Romte, ûnder de paraplu fan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore. De learlingen giene nei it skoalgebou fan de eardere iepenbiere skoalle ta, mar dat is eins te lyts foar it tal learlingen en it pân is boppedat ferâldere.

Hannen ynien

Doarpsbelang Tytsjerk sjocht graach dat alle foarsjenningen fan it doarp ûnder ien lokaasje komt. Dêrom wol it doarpsbelang mei doarpshûs Yn 'e Mande, de pjutte-opfang en de skoalle gearwurkje. It nije skoalgebou soe in 'MFC' wurde moatte, in multyfunksjoneel sintrum.

It kolleezje hat 10.500 euro besikber steld foar it ûndersyk nei in nij te bouwen skoalle. De oare 10.500 euro dy't nedich is, wol it doarpsbelang út it Iepen Mienskipsfûns fan de provinsje helje.