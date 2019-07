Tönjann en De Vries werom by basketbalklup Aris

Tönjann spile de lêste twa seizoenen yn it bûtenlân en hy waard yn 2017-2018 kampioen mei de Panthers Villingen-Schwenningen yn it Dútske Regionalliga. Mar ek yn it ôfrûne seizoen waard hy kampioen, op Sisylje by Cestistica Torrenovese yn de Italiaanske Searje C.

Björn de Vries spile nei Aris in skoftke foar Murcia yn Spanje. Beide manlju besette de posysje fan forward yn it spul.