Ried fan Steat gear oer gaswinning Pitersyl, krekt oer de grins by Burum

Yn juni joech de minister fan Ekonomyske Saken en Klimaat tastimming foar de gaswinning yn Pitersyl-East. Dêrneist kundige hy oan dat der ek 'fracking' komme mocht. Dat is in metoade fan hydraulysk kreakjen mei gemikaliën, om út de djippere grûnlagen gas helje te kinnen. Dy metoade leit gefoelich, provinsje Grinslân en gemeente Westerkwartier binne it dan ek net iens mei minister Wiebes.

Ek in alftal doarpsbelangen út de omjouwing geane yn berop. It gasfjild is oanboarre by Warfstermûne yn Noardeast-Fryslân. Doe't dêr yn 2015 boarre wurde, is it gasfjild ûntdutsen. It fjild hat sa'n 300 miljoen kúb gas. De NAM krige yn 2018 tastimming fan Wiebes om dêr te boarjen.