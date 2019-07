Hoe hâldst jongerein yn Fryslân? Op Welcome to The Village prate se deroer

In stik as 50 minsken prate yn groepkes oer ferskate tema's. "We hoopje op konkrete plannen. Mar minsken prate no al mei elkoar dy't oars net mei elkoar prate soenen."

Ien fan de dielnimmers is studint Gerben: "We praten over onderwijs, hoe dat beter geregeld kan worden zodat mensen niet naar Groningen of de Randstad hoeven voor werk of opleiding."

In meiwurker fan de gemeente Ljouwert is wol te sprekken oer de foarm. "It is wol orizjineel, dizze foarm wurket wol."

Ek de fraksjefoarsitter fan Forum voor Democratie, Maarten Goudzwaard, is derby. "It is in goed idee, ik bin bliid mei dit inisjatyf."