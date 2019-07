Konferinsje fan universiteiten yn Ljouwert foar natuerynklusive lânbou

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) slaan de hannen ynien foar natuerynklusive lânbou yn Noard-Nederlân. Yn de hjerst sil der dêrom in konferinsje holden wurde yn Ljouwert, op Campus Fryslân as ûnderdiel fan de RUG. Foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan de RUG Jouke de Vries: "Wij pakken deze duurzame onderzoeksuitdaging graag samen met de WUR op. Het doel is een overkoepelend kennis- en innovatieplan voor de landbouwprogramma's hier in het Noorden, maar ook elders."