Om binnen te kommen ha de dieders in rút fan de kantine fernield. Binnen ha se snobbersguod, sjips en drank stellen.

It is net de earste kear dat der ynbrutsen is by de fuotbalferiening. De klup ropt minsken op dy't mear witte, of wat fertochts sjoen hawwe, om harren te melden by de plysje of de feriening sels.