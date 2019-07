Grafitty en nije beammen: stasjon Camminghaburen wurdt opknapt

De tunnel sil skjinmakke en fernijd wurde. It giet dan bygelyks om de muorren fan de tunnel. Hjirby wurdt de help ynskeakele fan it Graffityplatfoarm Ljouwert. Sy sille it tunneltsje in grafitty-makeover jaan.

Dêrnjonken wurdt der nije ledferljochting ophongen sadat de tunnel tenei ek in stik feiliger en duorsumer is. It perron en de omjouwing fan it stasjon moatte griener wurde, en dus komme der nije beammen te stean.

It wurk is al úteinset, en duorret oant oktober. Yn de simmerwiken sil der benammen wurke wurde oan de grafittykeunst, dêrnei binne de omjouwing fan de tunnel en it stasjon oan bar. Fytsers en fuotgongers moatte rekken hâlde mei wat opûnthâld, mar kinne it stasjon en de tunnel wol gewoan brûken bliuwe.