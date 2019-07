Fragen fan LIJST058 oer takomst en kosten Ljouwerter festivals

LIJST058 wol graach fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders witte hokker bedrach se noch maatskiplik ferantwurde fine om te beteljen oan ekstra kosten foar festivals. De partij hat dêrnjonken noed oer de takomst fan Welcome to the Village. It festival soe miskien ferhuzje kinne nei in oare gemeente, sa seit de partij.

It kolleezje moat no oanjaan hoe't se it festival behâlde wolle foar Ljouwert. En as dat net slagget, wat dat Ljouwert kostje sil.