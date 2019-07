'Grutsk op Greidefûgels' wint Fryske reklamepriis 2018

It doel fan de jierlikse Fryske Reklamepriis is om it brûken fan de Fryske taal yn reklame-uteringen te stimulearjen. De priis is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging, en wurdt al sûnt 1995 útrikt.

Foarige winners wiene ûnder oare de Mazzelshop, Resi Wooncentrum en Wetterskip Fryslân.