Wynmûnen fan Wynpark Fryslân draaie 15 jier lang eksklusyf foar Eneco

De oerienkomst tusken Eneco en Wynpark Fryslân, is de grutste dy't it bedriuw ea ôfsluten hat mei in Nederlânsk wynpark. Troch it kontrakt kin Eneco mear minsken griene stroom út Nederlân oanbiede.

Om de stroom sa lokaal mooglik yn te setten krije ek bedriuwen en organisaasjes yn de provinsje Fryslân de mooglikheid om de stroom ôf te nimmen.

Yn oanbou

Wynpark Fryslân wurdt op dit stuit boud yn de Iselmar, sa'n seis kilometer fan de Fryske Iselmarkust, by de Ofslútdyk. It park krijt 89 wynmûnen mei in totale kapasiteit fan 382,7 MW. De mûnen moatte fan 2021 ôf stroom leverje oan it net.