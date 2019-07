Lêste jier foar festival Psy-fi yn it Griene Stjer-gebiet

"It is in amer mei liters en drippen, en de lêste tiid mear liters, dêr't we neat mear oan dwaan kinne", seit Wiebe Kootstra fan festival Psy-fi. De fergunningen binne yn de ôfrûne jierren ferfjouwerfâldige en kostje no 50.000 euro it jier.

"It is in kaartehûs oan fergunningen", fertelt Kootstra. It lêste wat Kootstra dwaan wol is de finger allinnich mar nei de gemeente wize. "Van Gelder hat ek hieltyd mear munysje krigen". Theo van Gelder is foarsitter fan de aksjegroep Groene Ster Duurzaam. Van Gelder spande meardere rjochtsaken oan tsjin de organisaasje en de gemeente Ljouwert. "It organisearjen fan it festival wurdt dêrtroch hieltyd dreger."

Kootstra is net lilk. "Mar sa'n swiere beslissing giet je net yn de kâlde klean sitten. We hâlde echt op, troch de komplekse regeljouwing en de almar heger wurdende kosten, wylst we gjin subsydzje krije. We ha te krijen mei ferskate oerheden, neist de gemeente is dat ek it wetterskip, de provinsje, it Ryk en sels it noardlik belestingkantoar."