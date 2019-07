Taakstraf foar Jorwerter foar bedriging Syryske húshâlding

Doarpsnut kin libje mei oardiel

De sitting waard bywenne troch sa'n tweintich Jorwerters. Doede Ottema fan Doarpsnut liet nei ôfrin witte dat er wol libje kin mei it oardiel fan de rjochter. "It is fansels hiel spitich dat we hjir binne as doarp, mar sa'n taakstraf begryp ik wol. Je hearre dat de rjochter ek rekken hâlde wol mei de bysûndere omstannichheden fan de fertochte."

De Jorwerter is in allinnichsteande heit mei trije bern. Hy soe by in finzenisstraf of by it ynlûken fan syn rydbewiis syn wurk kwytreitsje kinne. Mar de Jorwerter krige wol hiel dúdlik te hearren dat er hurd wurkje moat oan syn drankprobleem. "Ik zie het niet als een groot probleem, maar het zal wel moeten", ferklearre de man op de sitting.