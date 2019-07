Mear besikers op earste dei Fryske Ballonfeesten as ferwachte

It is dit jier foar it earst dat de ballonfeesten fergees tagonklik binne. De organisaasje docht dat om it festival ek berikber te meitsjen foar minsken mei in leech ynkommen. Dêrnjonken binne de ballonfeesten in wike earder as oars, sadat se net yn de boufak falle.

Mochten der de kommende dagen mear besikers komme as op it festivalterrein passe, dan sil de organisaasje dat fia Twitter en oare sosjale media bekend meitsje. Der sil dan ek oanjûn wurde hokker kant de ballonnen opgean, sadat dy ûnderweis besjoen wurde kinne.