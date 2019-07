Yndustry yn Fryslân komt minsken tekoart

Yn it twadde fearnsjier fan 2019 hie hast 20 prosint fan de wurkjouwers yn de yndustry problemen om't se te min wurknimmers fine koene. De tekoarten sitte yn ferskate beroppen en op allerhande nivo's.

De yndustry is in wichtige sektor yn Fryslân. Nei de soarch is it de sektor mei de measte banen yn ús provinsje. Nettsjinsteande de robotisearring bliuwt der dus in grutte fraach nei personiel.

WW-útkearingen

Troch de goeie ekonomy, en de groei yn it tal banen is de wurkgelegenheid tanaam, en it tal útkearingen oan minsken mei technyske beroppen ôfnaam. It totale tal WW-útkearingen yn Fryslân is ek ôfnaam. Ein juny hie Fryslân 9.310 minsken mei in WW-útkearing. Dat is hast 20 prosint minder as ferline jier.