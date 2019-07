Nederlân keapet acht as njoggen ekstra F-35 strieljagers

It krekte tal strieljagers hinget ôf fan de koers fan de dollar op it momint fan it keapjen fan de tastellen. Ferline jier tsjinne it kabinet in plan yn by de NAVO wêryn't stiet hoe't Nederlân de kommende jierren har folsleine lân-, loft- en seemacht útwreidzje wol. In part dêrfan is in ekstra squadron fan fyftjin F-35 tastellen.

Njonken F-35 tastellen, wurdt in part fan de 1,5 miljard euro út de foarjiersnota brûkt foar bettere arbeidsbetingsten foar personiel, digitale oarlochsfiering en spesjale ienheden.