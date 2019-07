Marrit van der Wal ferpulveret fierljep-rêkor

Marrit van der Wal út It Heidenskip hat woansdei in nij Nederlânsk rekôr ljept by de fierljepwedstriid yn har wenplak. Se oerbrêge in ôfstân fan mar leafst 17.89 meter. It âlde rekôr (17.58 meter) stie ek op har namme. Mei 31 sintimeter sit se dêr no fier oerhinne. Anne-Jet Leyenaar út Drylts en Sigrid Bokma út Hylpen waarden twadde en tredde by de foulju mei respektyflik 14.53 en 13.86 meter.