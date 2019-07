Formaasje Van Zwieten wint frijeformaasjepartij yn Minnertsgea

Van Zwieten en dy liken op in maklike oerwinning ôf te gean. Sy kamen yn de finale mei 4-1 foar. It partoer fan Bergsma kaam lykwols werom oant 4-4. It njoggende earst wie foar Van Zwieten en doe koenen sy de partij útmeitsje. It is de twadde seizoensoerwinning foar dizze formaasje.

Opfallend yn Minnertsgea wie it ferlies fan de topformaasje Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Sy ferlearen yn de earste omloop kânsleas mei 5-2 en 6-0 fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.