De telefoan fêsthâlde yn in selsridende auto: mei dat, of net?

It giet om in heger berop, oanspand troch in man dy't in boete krige foar it beethâlden fan in telefoan yn in Tesla mei automatysk bestjoeringssysteem. Hy fynt dat hy de auto net sels bestjoerde.

Rjochter: ferbod jildt likegoed

Earder al oardiele de kantonrjochter yn Utrecht dat de man gjin gelyk hat. It ferbod op it beethâlden fan in mobyltsje jildt likegoed foar ien dy't yn in auto mei in 'autopilot' rydt, sa fûn de rjochter.

De Ljouwerter advokaat Tjalling van der Goot stie de man woansdeitemiddei by yn it heger berop. Neffens Van der Goot is it in prinsipiële kwestje fan syn kliïnt, dy fynt dat de polityk yn aksje komme moat.