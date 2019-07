Fotokeunstwurk yn de 'Hynstedobbe' fan Marrum pleatst

Yn desimber hawwe de trije inisjatyfnimmers in kuierrûte fan 7 kilometer oanlein efter de seedyk by Marrum. "De route brengt het verhaal van de paarden van Marrum en de bijzondere reddingsactie met amazones tot leven in het landschap. Het kunstwerk in de Ozingadobbe vormt het slotstuk van dit project", fertelt Wendy Gooren fan Sense of Place.

It keunstwurk is te sjen fan de râne fan de dobbe ôf. "Fan in ôfstân is it keunstwurk net te sjen om't dat net yn de omjouwing past", leit Joop Mulder fan Sense of Place út.

Foar it pleatsen fan it keunstwurk is it wetter út de dobbe helle. Tongersdei wurdt it wetter werompompt en leit it fotokeunstwurk op it wetter. Wannear't it wetter heech stiet, komt de boppekant fan de foto ek wat omheech om't dy op it wetter driuwt.