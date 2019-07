Fryslân Fêstlein: 'Al 45 jier leit it hert fan ús freondinnegroep op It Amelân'

De freondinnen fan Alie giene 45 jier lyn op yntroduksjekamp nei It Amelân. Der krigen sy opdrachten en learden sy de klasse kennen. "Wy witte net mear goed wat foar opdrachten wy krigen," fertelt Joke, "mar wy hiene wol in fantastyske tiid."

Wat de freondinnen op de foto dogge, is harren ek net folslein dúdlik mear. "Nee, wy binne op 'e siik nei wat it liket, mar ik soe echt net witte wat," seit Joke. "Miskien hawwe wy in kwal of in takke beet, mar ik kin it net mear yn 't sin bringe."

45 jier Amelân

De freondinnen kenne inoar en it eilân tige goed. "Us hert leit al 45 jier op It Amelân," seit Alie. "Wy kenne inoar as freondinnegroep al sa lang en witte alles fan inoar. Dêrneist komme wy faak op It Amelân mei syn allen en dat is wol bysûnder."