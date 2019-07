Beslút oer sânsuppleesjes by Skiermûntseach mei jier útsteld

Der sil takom jier yn oerlis mei eksperts sjoen wurde hoe't de kust him ûntwikkelet en oft der njonken it opspuitsjen fan ekstra sân ek alternativen binne om de wetterfeilichheid te waarboargjen. Ek is der in jier langer tiid om mei ynwenners fan it eilân yn petear te gean. It betsjut dat mooglike sânsuppleesjes net earder as yn 2021 plakfine kinne.

Alternativen

Neffens adviseur wetterfeilichheid Robert Zijlstra fan Rykswettersteat wurdt de kust fan Skiermûntseach elts jier metten. No't it beslút ien jier ferskood wurdt, is der ekstra tiid om te sjen oft der ek alternativen binne. Dêrby wurdt tocht om de natuer, mar fansels ek om de feilichheid.