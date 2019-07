Ofsluting dyk Fochtelerfean docht fertuten foar kraanfûgelfamyljes

As de fûgels harren yn de buert fan it asfalt tahâlde, giet de trochgeande dyk ticht. Der binne ferskate fûgelers west dy't de kraanfûgels op de foto setten hawwe. Sa joech Marchel Stienstra fan Hurdegaryp op Twitter oan dat hy him yn it Fochtelerfean suver yn East-Europa waande troch it tal kraanfûgels.

Kwetsber

It Fochtelerfean is foar de kraanfûgels it wichtichste Nederlânske briedgebiet, mar benammen de piken binne kwetsber. Yn 2018 binne der twa jonge kraanfûgels ferstoarn op de dyk troch it natuergebiet.