De Telegraaf: 'Grachtenhuis Ed Nijpels geplunderd'

Opfallend is dat de ynbrekkers ek in tal bysûndere saken net meinaam hawwe. It giet bygelyks om in lyts sulveren Alvestêdekrúske dat Nijpels by syn ôfskie as kommissaris krigen hat, en ek in sulveren keatsbal is lizzen bleaun. De foardoar fan it grêftepân wie iepenbrutsen mei in brekizer. Nijpels wie mei fakânsje yn Italië doe't der ynbrutsen waard, yntusken is hy werom yn Amsterdam.

Op de fraach fan de krante of hy net leaver werom giet nei 'het veilige Friesland' seit Nijpels: "Nee hoor. Wij blijven, vol liefde, in Amsterdam wonen. We voelen ons daar heel erg thuis. De inbraak moeten we maar zien als een incident."