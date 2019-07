Undersyk nei dea oantroffen persoan yn Ljouwert giet woansdei fierder

De plysje docht ek woansdei ûndersyk yn de flat oan de Prof. mr. P.S. Gerbrandywei yn Ljouwert, dêr't tiisdei in deade persoan fûn waard. It giet om in âldere man. Ek it buertûndersyk dêr't tiisdeitejûn mei begûn is, krijt in ferfolch.