De spits is derôf; renovaasje fan spitskonstruksje Aldehou kin begjinne

De spits fan de Aldehou yn Ljouwert is woansdeitemoarn nei ûnder ta helle. De toer moat it de kommende moannen stelle sûnder syn spitskonstruksje, omdat dy renovearre wurde moat. It giet om de houten konstruksje dy't boppe-op de stiennen toer stiet, dy't bestiet út in toerkrús, in wynwizer en in grutte flaggemêst.