Eefkes byprate mei: Jeroen Pietersma fan it Drachtster skûtsje

Hoe is it mei de teamspirit?

"Geweldich, de jonges steane te springen om wer te begjinnen. It skip is goed oanpakt dizze winter, dus we hawwe der echt bot nocht oan."

Hokker plakje is neffens jim it moaist om te silen?

"De Snitsermar is wol ien fan ús favoriten. It is moai djip en der lizze altyd goede banen yn. Dat der in soad folk altyd by is helpt fansels ek mei."

Wat sille jim dit jier oars dwaan?

"Yn prinsipe wolle we konstanter sile. Ofrûne jier wie it by ús hiel bot 'hoge pieken, diepe dalen'. Nim bygelyks De Feanhoop, dat wie weardeleas."

Hawwe jim noch saken oan it skip feroare?

"Kinst better freegje, wat net? It skip wie ferrotte, lek en meardere spanten sieten los, dus it folsleine skip is oanpakt. It is no wer as nij!"

Wat meie wy net fan jim witte?

"Dat soe ik jim noait fertelle."



Wat is it bêste iten om op te silen?

"Stamppot, en ja, ék yn 'e simmer. In goed stik fleis heart der ek by. Dêr kinne wy it alderbêste op sile."

Hokker skip sjogge jim as de grutste konkurrinsje?

"Alle trettjin, stik foar stik. We komme hieltyd tichterby-inoar. It skip mei de bemanning dat it tûkst is, dat wint."

Wêrom sille jim dit jier winne?

"Om't wy de bêste ploech hawwe."