Iepenloftspul Burgum spilet takom jier 'Schindlers List'

Yn maaie 2020 spilet it Iepenloftspul Burgum 'Schindlers List'. Goed 75 jier nei de ein fan de Twadde Wrâldoarloch spilet it ferhaal fan Oskar Schindler, dy't yn de oarloch mear as tûzen Joaden rêde, him ôf by it âld molkfabryk fan Burgum.