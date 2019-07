Fries praat oer klimaat foar 50.000 minsken op Sziget festival

Milan van der Meulen start by Sziget mei in petysje fan jongerein om omtinken en aksje te easkjen foar it klimaat. DJ Martin Garrix sil de earste hanteken sette. Al Gore sil it publyk ek tasprekke middels in fideoboadskip.

De petysje pleitet foar in ambisjeuzer Europeesk klimaatbelied en stelt konkrete maatregels foar. Alle festivalbesikers kinne mei in saneamde QR-koade scanne mei de telefoan en sa de petysje ûndertekenje. Letter sil de petysje nei de nije EU-presidint stjoerd wurde.

Klimaat

Milan van der Meulen set him al sûnt 2013 yn foar it klimaat. Sa besiket hy mei syn broer safolle mooglik minsken en bedriuwen oerstappe te litten op sinne-enerzjy en is hy direkt belutsen by it Climate Reality Projekt fan Al Gore yn de Benelux. Yn 2016 stie Van der Meulen yn de top trije fan bêste jonge ûndernimmers fan Nederlân en ek stiet hy al trije jier yn de Duurzame Jonge 100.