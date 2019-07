Twangsom foar Alliade Zorggroep/Stichting Talant om brânmeldynstallaasjes

De lêste 'deadline' wie op 1 april en dy is net helle. Sjoen de prioriteit dy't de brânwacht en de gemeente Opsterlân jouwe oan de brânfeiligens, kinne se no allinne noch mar in bestjoersrjochtlike maatregel nimme yn de foarm fan in twangsom. De soarchynstelling krijt oant 1 jannewaris 2020 de tiid om de sertifisearring te regeljen.

Reaksje

Alliade Zorggroep/Stichting Talant hat de gemeente witte litten dat úterlik yn desimber alle lokaasjes foarsjoen binne fan in jildich sertifikaat. De organisaasje jout oan dat alle ynstallaasjes technysk goed binne en klear binne foar in sertifikaat.