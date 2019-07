Flater provinsje: joech artistyk lieder Welcome to the Village subsydzje oan himsels?

Dat is it jild dat de provinsje beskikber steld hat om de kulturele eveneminten ek nei it kulturele haadstêdjier fan 2018 oerein te hâlden. Bootsma sit ek yn de kommisje dy't de ferdieling fan dat jild bepaald hat. Dus Bootsma jout subsydzje oan it festival dêr't er sels de artistyk lieder fan is, sa like it.

"Ik baal er echt enorm van, maar er is niet zoveel aan de hand", seit Sjoerd Bootsma, de man om wa't it allegearre giet. "Ik heb op geen enkel moment mij bemoeid met het geld voor Welcome to the Village. Dat is een gesprek dat eigenlijk al rond was voordat ik aantrad als kwartiermaker en we hebben hier heel duidelijk afspraken gemaakt."

Al earder ôfspraken

Neffens Bootsma wiene der al yn 2014 ôfspraken makke oer dat hy him net mei Welcome to the Village bemuoie soe. "Alleen er is een fout gemaakt bij een ambtenaar van de provincie waardoor mijn naam onder de beschikking van het festival is komen te staan. Dat is een standaardbrief."

De kulturele wrâld binnen Fryslân is lyts, dêrom liket it frjemd. "Culturele Hoofdstad heeft een nieuwe generatie aan cultuurmakers gebracht en die kennen elkaar ook allemaal. Dat is ook een beetje Fryslân. Maar Welcome to the Village heeft geen nieuw geld gekregen, dit was een afspraak die al liep. Ik heb vanaf het begin gevraagd of het een probleem was dat ik een festival organiseer, en dat was het niet."