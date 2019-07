Friese Ballonfeesten fergees: organisaasje wol minsken út de berms wei

De tariedingen foar de Ballonfeesten binne al úteinset, it is drok om de Nutsbaan hinne. "It grutske ferskil mei ferline jier is dat dit jier de yntree fergees is. Oare jierren moast der altyd betelle wurde. Eltsenien is wolkom en der is dus gjin behindering mear om nei it terrein te kommen," jout Theo Nijholt fan de organisaasje oan.

"Eartiids sieten de minsken om De Jouwer hinne op stuoltsjes. Dat is ek moai: dan sjochst se oerkommen. Mar om no te sjen hoe't it der op de baan oan ta giet is noch moaier, dizze wike kinst dus sa nei binnen komme," seit Nijholt. It bestjoer besiket aktyf de minsken nei de Nutsbaan te heljen, ûnder oare mei reklamespots op sosjale media.

Sponsoaren en catering

It tekoart oan ynkomsten moat opfongen wurde mei sponsoaren en mei de opbringsten út de catering wei. Dêrom sjocht de organisaasje graach dat Jousters likegoed as minsken fan bûten wer nei it terrein komme.

Theo Nijholt fan de organisaasje hopet op goed 15- oant 20.000 besikers oer it hiele wykein: "It is ôfhinklik fan it waar, mar de minsken hawwe fansels wol fakânsje."

Aktiviteiten

Folkert Veenstra fan de fjildploech leit út wêrom minsken komme moatte: "Fansels foar de ballonnen. Mar dêrneist binne der in soad oare dingen te dwaan, der stiet in feesttinte, der komt in poadium, der is de merke foar de bern, der binne foodtrucks en ferskate soarten bier. En de ballonnen fansels, dêr draait it eins om. Mar sels as dy net oerein komme soene, is der genôch te dwaan."

It is de bedoeling dat der eltse jûn 35 hjitteluchtballonnen de loft yn geane as it moai waar is. Fierder kin der yn in lizzende ballon omrûn wurde. Op sneon binne de brânwacht en de plysje ek oanwêzich, lykas SC Hearrenfean en in clown en pony's foar de bern. Snein stiet it terrein fol mei oldtimers. En boppedat is der eltse dei live-muzyk op de Nutsbaan.