'Landmark' fan De Lemmer: skoarstien fan it Woudagemaal hast 100 jier

De ikoanyske skoarstien fan it Yr. D.F. Woudagemaal op 'e Lemmer bestiet yn augustus 100 jier, en dus is it feest. Eins waard der yn 1917 al in skoarstien opmitsele. Mar yn de simmer fan 1918 makke in grutte stoarm in ein oan dizze earste skoarstien: fan de hege piip wie noch mar 30 meter oer. In iuw lyn koe dus pas de hjoeddeistige skoarstien oplevere wurde. Eartiids wie it allinne bedoeld foar de ôffier fan reek fan it stoomgemaal. Mar hjoed-de-dei wurdt de skoarstien ek sjoen as wichtich ûnderdiel fan de skyline fan De Lemmer.