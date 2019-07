Selstraffen easke tsjin kokaïnehannelers Noardeast-Fryslân

De jongste fan de trije, in 24-jierrige Dokkumer, soe neffens it Iepenbier Ministearje twa jier de sel yn moatte, om't er al earder feroardiele is foar drugshannel. Foar de oare twa fertochten wol it Iepenbier Ministearje in straf fan 22 moannen sel oplizze.

Utspraak

De útspraak folget meikoarten. Der sil ek noch in proseduere tsjin de trije begûn wurde om it mei de kokaïnehannel fertsjinne jild ôf te pakken.