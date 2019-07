Marit Bouwmeester wol winne op it WK: "Bin klear mei dy twadde plakken"

Bouwmeester is de lêste tiid hast altyd yn Japan te finen. Mar dan wol op in hiel oar plak as wêr't no it WK is. Se hat har nammentlik al pleatst foar de Olympyske Spelen fan 2020. Dêrom sylt en traint se in soad op it olympyske wetter yn Enoshima. Mar Enoshima leit oan de eastkust en Sakaiminato-City leit oan de westkust. En lit no krekt dêr dit WK wêze.

"Gjin idee hoe't it wetter is"

"Ik bin hjir no foar it earst, dus ik haw gjin idee hoe't it wetter is. Echt in neidiel is dat net, want ik ha net it idee dat de oaren hjir wol in soad traind ha." Mar ek it waar sil in Sakaiminato-City wierskynlik in grutte rol spylje, tink Bouwmeester. "Iroanysk genôch is der no wyn fan de see. Mar as it toernoai begjint, stiet der rein pland en komt der wyn fan it lân. We moatte dus allegearre omgean mei dy feroarlike omstannichheden."

Bouwmeester waard al trije kear earder wrâldkampioen: yn 2011, 2014 en 2017. Ferline jier waard se twadde op it WK en ek dit jier pakte se flink wat twadde plakken, sa as op it Europeesk kampioenskip yn Porto. "It liket wol as haw ik dit jier in abonnemint op twadde plakken. No, dêr bin ik no wol klear mei. Ik bin echt motivearre om hjir de titel te pakken."