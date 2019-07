Direkteur fan Welcome to the Village lilk oer strangere regels festival

Der binne gjin bands ôfsein. "Alleen op vrijdag en zaterdag hebben we een uur minder. De bands die na twaalven stonden, verplaatsen we. Zij zullen iets sneller na elkaar spelen," seit Bosch.

De organisaasje hold al rekken mei maatregels. "Zeker na de afgelopen jaren waarin we helaas hebben moeten stoppen op donderdagavond hebben we er rekening mee gehouden dat we wat zachter zouden moeten. Maar we kunnen ook fantastische akoestische feesten maken, dus dat gaan we doen."

Wifsinnichheid

Bosch is benammen ûntefreden oer de wifsinnichheid. "We begrijpen het niet helemaal, want het beleid van de gemeente geeft gewoon aan dat je tot 01.00 uur door mag. Dat wilden we ook en hebben we aangevraagd," leit Bosch út. 'Maar de rechter heeft blijkbaar besloten dat het niet acceptabel is en dat hij de bewoners in bescherming wil nemen, maar dat staat er niet heel duidelijk in."