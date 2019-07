Moannefertsjustering tiisdeitejûn wierskynlik goed te sjen

De moannefertsjustering is tiisdeitejûn nei alle gedachten goed te sjen, al kin der yn it noarden sa no en dan noch wat bewolking wêze. De moanne komt tiisdei krekt nei tsienen op. De fertsjustering is dan al úteinset, mar it begjin is yn Nederlân net te sjen. It hichtepunt is nei alle gedachte om healwei tolven hinne. Dan wurdt de maksimale fertsjustering ferwachte.