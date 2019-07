Wetterskip Fryslân ynspektearret diken fanwege drûchte

Yn it feangebiet en yn it gebiet rûnom de Fryske marren hat de drûchte ynfloed op de polderdiken. Polderdiken dy't op feangrûn lizze, rinne troch de drûchte mear kâns op skuorren, lekkaazjes of oare skea.

Wetterskip Fryslân ynspektearret frijlizzende polderdiken mei in feanûndergrûn en polderdiken dy troch harren lizzing mear risiko rinne op skea as oars. Bygelyks troch in grut peilferskil tusken de boezem (it stelsel fan marren en kanalen) en de polder, yn kombinaasje mei de oanwêzichheid fan in sleat fuortendaliks efter de polderdyk.