Willem Jelle Bellinga fan Koudum wol wrâldkampioen sinne-racen wurde

De World Solar Challenge is in race fan 3.000 kilometer troch de saneamde outback fan Australië, dy't ferriden wurdt yn meardere etappen. It wurdt sjoen as it wrâldkampioenskip foar sinne-auto's dat om de twa jier organisearre wurdt. It team fan Delft, dêr't Bellinga dit jier syn debút makket, waard al acht kear earder wrâldkampioen.

De 22-jierrige Willem Jelle Bellinga, studint sivile technyk yn Delft, moast der binnen it team foar soargje dat alles byinoar kaam om de produksje fan de auto en de reis nei Australië mooglik te meitsjen. "Wy ha oardel jier keihurd wurke om aanst wrâldkampioen te wurden."

Sinne- én wyn-enerzjy

Twa jier lyn gie de titel ek nei de studinten út Delft. Doe kaam dat banammen om't sy in lytsere auto boud hiene as harren tsjinstanners. De ferwachting is dat oare teams dizze kear ek mei in lytsere auto oan de start steane. Dêrom hawwe se yn Delft harren sinne-auto nóch wer lytser, en dus effisjinter, makke. De auto is mar 135 kilo swier.

De sinnepanielen dy't op de auto lizze, binne net samar sinnepanielen, seit Bellinga: "It binne panielen dy't oars yn de romte brûkt wurde, op satelliten. Dy hawwe wy oanpast sa't wy se op ús auto brûke kinne."