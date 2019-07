Twa miljoen euro yn beslach naam yn grutte Ljouwerter wytwasksaak

Njonken jild hat de plysje ek in ferskaat oan djoere auto's yn beslach naam, fan in Range Rover oant in BMW. Fiif fan dizze auto's wiene fan de haadfertochte. By him waarden ek in speedboat en in jetski oantroffen.

It gie lykwols net allinnich om grutte djoere saken, neffens justysje wiene der ek djoere sieraden, horloazjes en sinnebanken.

De wearde fan dit guod moat noch bepaald wurde, wêrtroch't it totaalbedrach noch omheech rinne kin. Ek moat der noch sjoen wurde nei de wearde fan jild dat de fertochten op ferskate bankrekkens hiene. Fan ien fan de belizzingsrekkens is al dúdlik dat der 12.000 euro op stiet.

Fertochten

By de ynfallen op 11 juny waarden acht fertochten oanholden, fjouwer fan dizze minsken sitte noch fêst. Sy wurde heard troch de plysje.

Ien fan de gebouwen dêr't beslach op lein is yn Harns wie kocht foar 40.000 euro. Mar neffens de fersekering wie der in werbouwearde fan in heal miljoen op setten. Yn it pân sieten meardere wen-units. De hierders meie fan justysje yn de wenningen bliuwe.

Krimineel jild

Offisier fan justysje Gerben Wilbrink: "De verdachten in dit onderzoek presenteren zich naar buiten toe als reguliere ondernemers en werknemers, terwijl daarachter criminele activiteiten en geldstromen schuil gaan. Hun volledige levenswijze wordt daarmee gefinancierd uit crimineel geld. Dat blijkt ook uit de grote geldsommen en luxueuze auto's die in beslag genomen zijn."

By de ynfallen waarden ek in hângranaat, twa fjoerwapens, swier fjoerwurk en soft- en harddrugs fûn.