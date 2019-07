Atletykhistoarikus en âld-topatleet Chris Konings (79) ferstoarn

Atletykhistoarikus en âld-topatleet Chris Konings is ferline wike tongersdei ferstoarn yn syn wenplak Drachten. Konings wie in middellangeôfstânsrinner dy't mei in searje fan fjouwer nasjonaal kampioenskippen op de 800 meter yn de sechtiger jierren by de top fan Nederlând hearde. Konings waard 79 jier.