Eilân foar wytstirnsen docht syn wurk yn de De Sweagermieden

De koloanje wytstirnsen soarge foar oerlêst foar de bewenners fan it kompleks. Yn 2018 wiene der goed 60 pear wytstirnsen op it dak. Foar de bewenners net leuk, mar it wie wol in wichtige lokaasje foar de populaasje yn Fryslân. Dêrom frege wenningkorporaasje Accolade om advys.

Om it dak ûngeskikt te meitsjen as briedlokaasje, moat der fan de provinsje in goede alternative briedgelegenheid wêze. Dat waard yn oerlis mei advysburo Altenburg & Wymenga en Steatsboskbehear it eilân yn De Sweagermieden. Op It Sikkemahûs is it grint fuorthelle en binne der netten spand.