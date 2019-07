FNP stelt fragen oer de bestriding fan fergiftige jabikskrûd en stikels

Sa is it jabikskrûd bygelyks fergiftich foar melkfee en hynders. De lêste feroardering foar bestriding fan it jabikskrûd is fan 2007 en is trije jier letter foar it lêst evaluearre. De FNP-fraksje skriuwt dêrom fan 'sliepende feroarderingen.'

De FNP wol no witte hoefolle klachten der yn it jier binnen komme oer jabikskrûd en stikels en wat de provinsje docht oan de bestriding.