Eefkes byprate mei: Jaap Zwaga fan it Langwarder skûtsje

Hoe is it mei de teamspirit?

"Us team is geweldich. It binne stik foar stik prachtige minsken mei in hiel soad ynset."

Hokker plak is neffens jim it moaist om te silen?

"Dat is net sa dreech: Langwar fansels."

Wat sille jim dit jier oars dwaan?

"Neat oars as oars."

Hawwe jim noch saken oan it skip feroare?

"Wy hawwe dit jier in nije fok krigen, fierders gjin grutte bysûnderheden."

Wat meie wy net fan jim witte?

"Neat."



Wat is it bêste iten om op te silen?

"Ik haw net echt in foarkar. Us iten wurdt fersoarge troch "It Haske" en alles wat sy ús foarsette, is dik yn oarder."

Hokker skip sjogge jim as de grutste konkurrinsje?

"Net ien."

Wêrom sille jim dit jier winne?

"Wy sille ús alle dagen ynsette, mar winne... dat sille wy net tink ik."