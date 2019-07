Zwaagman wint ynhelwedstriid fierljeppen yn Gryptsjerk

Bobby Zwaagman út Drylst hat moandei de fierljepperij yn Gryptsjerk wûn mei in sprong fan 19.80 meter. It wie foar Zwaagman syn earste winst fan dit seizoen yn de topklasse. Sytse Bokma út Hylpen waard twadde mei 19.66 meter en Ysbrand Galama út Warkum tredde (19.28 meter). Bokma is Galama no foarby yn it klassemint en ljept woansdei yn It Heidenskip foar it earst yn de Fryske leiderstrui.