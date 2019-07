Mooglik MFS en biblioteek yn gemeentehûs Stiens

Der binne plannen foar in multyfunksjoneel sintrum mei in biblioteek en seis apparteminten yn it gemeentehûs fan de eardere gemeente Ljouwerteradiel yn Stiens. Neffens wethâlder Hein de Haan fan de gemeente Ljouwert betsjut de ferhuzing fan de aktiviteiten fan kultureel sintrum De Skalm en de biblioteek nei it hert fan it sintrum fan Stiens yn ympuls foar it doarp.