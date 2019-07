Mirjam de With wint priis foar bêste rezjy mei de film 'Taiki'

Regisseur Mirjam de With hat mei har telefilm Taiki op it Russyske filmfestival The Family Circle de priis wûn foar de bêste rezjy. En dat net allinne, de EO-film krige ek de publykspriis. De With komt oarspronklik fan De Jouwer en is ek bekend as regisseur fan de Omrop Fryslân-searje De Keet.