It klinkt hast te moai om wier te wêzen: fergees op fakânsje. Dochs is it mooglik yn De Grinzer Pein, krekt oer de grins by Surhústerfean. Oankommende sneon set camping Polemonium offisjeel útein. Famyljes mei in minimaal ynkommen kinne dêr te plak. Sels it iten en drinken wurdt regele.