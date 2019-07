SC Cambuur moat in boete fan 3750 euro betelje. Dat meldt fuotbalbûn KNVB. De reden is in ynsidint op de tribune yn de play-offs-wedstriid tsjin De Graafschap op 19 maaie. Fan de tribune ôf yn it Ljouwerter stadion waarden dingen rjochting it spylfjild smiten.